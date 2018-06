Twee verjaardagsplaten van Yoko Ono

Beide platen worden in een gelimiteerde oplage van duizend exemplaren uitgebracht als 10 inch vinylschijf met muziek op de ene en een tekening van Ono op de andere zijde. Dat meldt Ono’s platenmaatschappij Chimera Music.

De single met Antony - de New Yorkse zanger die tien jaar geleden wereldwijd doorbrak met zijn groep The Johnsons - bevat twee nummers. Yoko en Antony zijn samen te horen in I love you Earth, een nummer dat Ono schreef voor haar album Starpeace uit 1986. Daarnaast zingt Antony het nummer I’m going away smiling, dat Ono in 2009 opnam met haar Plastic Ono Band.

Op de tweede single is onder de titel Blink een improvisatie te horen die Ono in november 2012 samen met componist/saxofonist John Zorn opnam voor het radiostation WNYC. De opbrengst van deze plaat gaat naar het New Yorkse ‘non-profit podium’ voor experimentele muziek The Stone. Die van de single met Antony gaat naar Rain Forest Trust.