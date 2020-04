Details Diana’s dood blijven geheim tot 2082!

Ook bijna 25 jaar na haar dood blijft Diana de gemoederen bezig houden. Ⓒ ANP

Wie het destijds niet meemaakte, kan zich niet voorstellen hoe de wereld in 1997 even stil kwam te staan – nadat bekend werd dat PRINSES DIANA die nacht was verongelukt… Sindsdien blijft de dood van de populaire moeder van de prinsen WILLIAM en HARRY de gemoederen bezighouden. Ook deze week weer, nu blijkt dat er een mysterieus, zwaar geheim, dossier bestaat met de antwoorden op alle vragen…