AvroTros past intro Hazes-docu aan na kritiek Roxeanne

„De documentaire Kleine Jongen is een eerbetoon aan André Hazes, gemaakt met medewerking van zijn vrouw, zoon en vele andere naasten. We portretteren de mens, en tevens familieman, achter de geroemde Nederlandse volkszanger in dit jaar waarin hij 70 jaar zou zijn geworden. Zijn dochter Roxeanne heeft besloten geen actieve rol te spelen in deze documentaire en dat is haar goed recht”, laat een woordvoerder van AvroTros weten. „De privébeelden waaraan Roxeanne refereert, zitten om die reden dus ook niet in de documentaire. Helaas komt er wel een kort shot voor in het intro van de serie. Dit is inmiddels aangepast.”

Volgens AVROTROS heeft Roxeanne de mogelijkheid gekregen om de documentaire vooraf te bekijken en te bespreken. „Daar is van afgezien. Nog steeds zijn wij hiertoe bereid en we zoeken nogmaals contact met het management van Roxeanne.”

Extra pijn

Roxeanne liet woensdagavond op Instagram weten geen toestemming te hebben gegeven om archiefmateriaal van het gezin te gebruiken. Het gaat volgens de zangeres onder meer om beelden die zij met haar eigen recorder heeft gefilmd. In een van de fragmenten is een van de laatste gesprekken te zien die zij met haar vader had.

„Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelfgekozen moment willen bekijken en aan mijn kind laten zien”, aldus Roxeanne. Het doet haar „extra veel pijn” dat de beelden nu op straat liggen. „Ik heb via mijn management aan beide producenten laten weten dat ik niet akkoord ga met het gebruik van privébeelden. Het kwetst me dat deze wens genegeerd is en dat dit in de komende afleveringen naar alle waarschijnlijkheid nog vaker gebeurt.”

De eerste aflevering van Kleine Jongen werd woensdag door 809.000 mensen bekeken.