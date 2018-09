Shakira zet villa te koop

De Colombiaanse kocht de woning in 2001 voor een bedrag van 3,38 miljoen dollar (3 miljoen euro) en liet het daarna compleet verbouwen. Shakira, die nu in Barcelona woont met voetballer Gerard Piqué en hun zoontje Milan, zette de villa in 2013 ook al eens te koop. Ze vroeg er toen bijna 15 miljoen dollar voor, maar verlaagde de prijs later naar 13 miljoen dollar.

Matt Damon en Ricky Martin woonden ooit in dezelfde straat als Shakira, maar zij verkochten hun villa's in 2014 en 2012.