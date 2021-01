The Rolling Stones duiken in de chocolade

Het gaat om twee soorten repen: de melkchocoladereep Brown Sugar, vernoemd naar hun hit uit 1971 en een reep en pure chocolade genaamd Cherry Red, die gebaseerd op de tekst My favourite flavour? Cherry red uit de hit You Can’t Always Get What You Want. De repen kosten 5,95 pond, omgerekend bijna zeven euro.

Tegenwoordig nu You Can Always Get What You Want sowieso toepasselijker. Fans van The Rolling Stones kunnen sinds september namelijk hun hart ophalen in de nieuwe zogenoemde flagship-store in Carnaby Street, hartje Londen. In de winkel met twee verdiepingen zijn exclusieve artikelen van de band te koop. Naast typische fanartikelen als sleutelhangers en t-shirts, zijn ook exclusievere cadeaus te koop. Een van de duurdere items is een karaf met het logo van de band, die bijna 600 euro moet kosten.