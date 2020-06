’GEERT had open kaart met me moeten spelen’

Ze leken bestemd om een setje te worden, tot boer Geert op nogal lompe wijze Angela aan de kant schoof. Angela doet nu haar verhaal: ,,Ik had hem moeten confronteren met mijn gevoelens en gedachten.’’ Ⓒ Linelle Deunk/KRO-NCRV

De Boer zoekt Vrouw-publiekslieveling ANGELA HAM kijkt met gemengde gevoelens terug op haar avontuurtje met boer GEERT, die inmiddels alweer twee ’wauwies’ verder is. Tijdens de citytrip schoof hij de zachtaardige blondine horkerig aan de kant. Angela verslikte zich nog net niet in haar cappuccino, daar in regenachtig Navarra, maar stiekem brak haar hart. In gesprek met PRIVÉ doet ze nu haar verhaal. Angela: „Op Schiphol liep hij weg zonder nog wat te zeggen.”