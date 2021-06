Vriendjes Kendall Jenner mochten niet in KUWTK

„Kendall had altijd een regel: ze vond dat ze minimaal een jaar met iemand samen moest zijn voordat ze onderdeel van de show zouden kunnen worden. Dat was omdat ze niet altijd weet wat de intenties zijn van mensen die ze ontmoet”, aldus Farnaz Farjam. „Dat is waarom we uiteindelijk haar persoonlijke leven uit de serie hebben gehouden.”

De op een na jongste telg uit de Kardashian/Jenner-familie was elf jaar oud toen de realityserie van start ging. In de afgelopen seizoenen was de nu 25-jarige een niet al te vaste kracht bij de show. „Kendall kwam en ging een beetje in de laatste fase. Maar ze was toen op een leeftijd dat je net volwassen wordt en je wat meer bezig bent met wat de buitenwereld over je zegt.”

Het model deelde afgelopen weekend op Instagram een zeldzaam persoonlijke post: Kendall en vriendje Devin Booker vierden hun eenjarig samenzijn. Dat zou dus betekenen dat de basketballer in aanmerking was gekomen voor een rolletje in Keeping up with the Kardashians, maar deze week wordt de laatste aflevering van de realityshow uitgezonden op de Amerikaanse televisie.