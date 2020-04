Rico Verhoeven: ’Je kunt een ander niet gelukkig maken’

Nu in april deelt hij over de liefde: „Je kunt een mens niet gelukkig maken!!! Je kunt een mens laten glimlachen, je kunt iemand laten lachen, je kunt iemand een goed gevoel geven. Maar of een mens gelukkig is of niet, ligt totaal buiten je controle.”

Volgens hem klopt het niet dat een relatie ervoor zorgt dat twee personen één worden. „Je bent 2 compleet verschillende individuen op 2 compleet verschillende levenspaden en je kiest ervoor die twee aparte levensspaden samen te bewandelen.” De uitspraak wil dat ieder daarbij verantwoordelijk blijft voor zijn eigen geluk. „Dus moet je je eigen interne, individuele vreugde vinden en zelf al gelukkig in de relatie staan.”

Het zou destructief zijn als je voor het geluk van de ander verantwoordelijk was, stelt hij. „Het is onrealistisch om de verantwoordelijkheid voor je eigenlijk geluk bij iemand anders neer te leggen dan bij jezelf.”

Spanningen

Rico gebruikte de uitspraak van Will Smith, die in 2018 op Instagram zijn ’liefdeslessen’ deelde. Smith had ze weer geleerd, zo zei hij, van zijn vrouw Jada Pinkett Smith, met wie hij toen al twintig jaar getrouwd was.

Zelf was de kickbokser dertien jaar samen met Jacky, die hij als tiener leerde kennen. Maar hun levens veranderden zo, door de carrière van Rico en de sterke ambities van Jacky, dat het niet anders meer zou kunnen, schreef De Telegraaf eerder in een interview met Rico Verhoeven. Daarin liet hij ook weten dat de spanningen in zijn relatie en de ontmoeting die hij vlak vooraf aan de match met Jacky, zijn befaamde wedstrijd tegen Badr Hari beïnvloed hadden. Hij won de wedstrijd door een blessure van Badr Hari, maar erkende achteraf dat hij niet goed van start was gegaan.