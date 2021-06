Leni Klum in voetsporen van mama Heidi

Sterren

Ricky Gervais, Francis Ford Coppola en Carrie Fisher krijgen ster op Walk of Fame

Ruim vier jaar na haar dood krijgt Star Wars-ster Carrie Fisher een ster op de Walk of Fame in Los Angeles. Ook rapper Nipsey Hussle wordt daar postuum geëerd. ABC weet ook de andere beroemdheden te melden die in 2022 een ster op de Walk of Fame krijgen op de Hollywood Boulevard.