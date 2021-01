Oprichter Oerol overleden: ’Heel verdrietig en veel te jong’

Mulder overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag in Leeuwarden. Hij begon Oerol (’overal’) in 1982 in zijn café De Stoep in Midsland. Het festival op het Waddeneiland groeide uit tot een van de grootste locatietheaterfestivals van Europa met meer dan 50.000 bezoekers. In 2017 maakte Mulder bekend te stoppen om zich te storten op een ander artistieke project: Sense of Place, met als doel via kunstprojecten te laten zien hoe de mens heeft ingegrepen in het Waddenkustgebied.

Siart Smit, directeur van Oerol, reageert zondagavond tegenover De Telegraaf op het overlijden van Mulder: „Heel verdrietig en veel te jong natuurlijk. Joop was nog volop aan het werk en vol plannen. De laatste tijd had hij een zwakkere gezondheid en hartproblemen. Desondanks was zijn overlijden erg onverwacht. Joop is iemand die altijd volop heeft geleefd en alles eruit heeft gehaald, en ook nog wel even door wilde.”

Het festival beleeft dit jaar zijn veertigste editie. Smit: „We gaan ons beraden hoe we daar een mooi eerbetoon aan Joop kunnen geven. We zullen zijn bezieling, ideeën en onuitputtelijke energie missen.” Mulder zou in 2022 met een groot project onderdeel uitmaken van Arcadia, een honderd dagen durende kunsttriënnale in Friesland.