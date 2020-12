KRO-NCRV organiseert online-kerstdiner

Vooraf aan het Grote Online Kerstdiner kunnen gasten een driegangenmenu reserveren en deze op meerdere punten in het land ophalen, zodat er tijdens het online-diner samen gegeten kan worden. Hiernaast kunnen bezoekers van het online-evenement bijzondere gasten en muzikale optredens verwachten.

Samen met stichting Resto VanHarte wil KRO-NCRV bijdragen aan het verminderen van de eenzaamheid bij mensen thuis tijdens de coronacrisis. „Juist in de donkere decembermaand is het belangrijk dat mensen met elkaar in contact blijven”, aldus KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers. „Het online-kerstdiner zorgt ervoor dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen.”

Het Grote Online Kerstdiner vindt plaats op woensdag 23 december.