Jan Dulles heeft interview over overleden dochter zelf niet gekeken

„Het klinkt misschien gek maar als ik het verhaal vertel over de dood van Donna, dan gaat dat als op een soort automatische piloot”, aldus Dulles in een bericht op Instagram. „Ik realiseer me op dat moment niet hoe heftig dat verhaal is. Omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ik kan het niet goed uitleggen. Ik realiseer me wél dat het voor andere mensen heel heftig is om aan te horen.”

Het dochtertje van Dulles overleed twee jaar geleden op een leeftijd van nog geen drie maanden. Het tweede kind voor de 45-jarige Dulles en zijn vriendin Caroline Mol overleed twee jaar geleden geheel onverwachts. Het meisje had een scheur in haar middenrif. Dulles noemt die periode „een surrealistische hel.” „Donna werd op de dag voor kerst begraven. Uitgerekend in de kerstperiode… waar ik altijd zo van heb gehouden.”