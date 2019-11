Gerda Havertong: niets veranderd sinds racismesketch Sesamstraat

„Voor heel veel zwarte mensen is Sinterklaas helemaal geen feest, we kunnen bijna niet vrolijk zijn. Ik heb er genoeg van om voor Pieterbaas uitgemaakt te worden.” De sketch verscheen weer op Twitter na het racisme-incident bij FC Den Bosch, waar een zwarte Excelsior-speler oerwoudgeluiden en scheldwoorden naar zijn hoofd kreeg.

Het doet Havertong (73) ergens goed dat het filmpje na zo veel jaren nog steeds wordt bekeken. Maar het feit dat het nog nodig is om uit te leggen hoeveel zwarte Nederlanders gebukt gaan onder racisme, stemt haar treurig. „Ik ga niet meer de barricaden op, dat laat ik over aan de jongeren”, vertelt ze aan het ANP. „Maar deze ervaringen kent iedereen met een andere huidskleur in Nederland. Het is verschrikkelijk om te zien dat zo’n jongen het veld moet verlaten omdat een ander jou pijn wil doen alleen maar omdat je een andere huidskleur hebt.”

Overgevoelig

De actrice merkt op dat er in dertig jaar tijd niets veranderd is in Nederland. „We hebben wat nieuwe woordjes erbij gekregen, we roepen dat we inclusief willen zijn. Maar we maken op dat front helemaal niets waar in Nederland.” Natuurlijk is niet elke witte Nederlander een slecht mens. „Ik ben heel blij met elke kleine handreiking van witte Nederlanders die zich uitspreken tegen racisme, en die zeggen dat ze zich ervoor schamen. Niet heel Nederland is racistisch. Maar bij elk incident krijg je toch weer het gevoel inferieur te zijn; dat gaat nooit weg. En incidenten zijn er nog steeds, veelvuldig.”

De sketch ontstond toen Havertong met de pijn over het feit dat haar kind op school werd uitgemaakt voor Zwarte Piet nergens heen kon. „Mijn kind durfde die weken niet meer naar school te gaan, maar de schoolleiding noemde mij overgevoelig. Toen heb ik met mijn eindredacteur bij Sesamstraat overlegd of ik het platform dat ik had, de televisie, mocht gebruiken om een punt te maken.”

Weerbaarder

De actrice schreef de scène helemaal zelf. „Sesamstraat had en heeft mijn hart nog steeds. En ik ben heel blij dat ik op deze manier mijn gevoelens toen heb kunnen gebruiken om andere mensen te vertellen dat ze niet alleen zijn. Ik hoop dat het andere mensen zoals ik heeft geholpen zich weerbaarder op te stellen.”

