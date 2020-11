Albert Verlinde: ’Ik zal altijd ambassadeur van theater blijven’

Albert Verlinde vier jaar terug tussen de castleden van de hitmusical ’The Lion King’ in het Circustheater in Scheveningen. Ⓒ Foto Dijkstra bv

Met de woorden ’Het is mooi geweest’, neemt Albert Verlinde na ruim vijf jaar afscheid van Stage Entertainment als Managing Director. Het is voor hem tevens een afscheid van een tijdperk waarin hij zijn eigen theaterbedrijf runde, dat hij twee decennia geleden begon en dat in 2015 opging in Stage Entertainment.