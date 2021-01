Thaise koning slooft zich uit voor jarige bijvrouw Sineenat

Opvallend was dat Vajiralongkorn (68) opnieuw zijn kleding had aangepast aan die van zijn bijvrouw: beiden verschenen in identieke lichtblauwe kleren. De koning draagt al enige tijd bij publieke optredens met Sineenat matchende kleren, hetgeen hij bij uitstapjes met zijn wettige echtgenote koningin Suthida nog nooit in die mate heeft gedaan.

Waarnemers wachtten dinsdag op een mogelijke mededeling van het paleis waarin zou worden aangekondigd dat Sineenat een nieuwe titel heeft gekregen. Volgens al weken in Thailand circulerende geruchten wil de koning haar ook koningin maken, maar mogelijk wordt de extra gemalin eerst prinses.

Ⓒ EPA

Nieuwe favoriet

Sineenat is verpleegster geweest en kwam aan het hof als hofdame van prinses Srirasmi, de derde en inmiddels verstoten echtgenote van Vajiralongkorn. Ze kreeg een positie in de koninklijke lijfwacht, waar ze concurreerde met zijn toenmalige favoriet Suthida.

Die werd in mei 2019 plotseling koningin na een inderhaast voltrokken huwelijk, waarna Sineenat enkele maanden later officieel werd gepresenteerd als bijvrouw. Die positie raakte ze wegens 'ongehoorzaamheid' weer snel kwijt, om vorig jaar augustus weer in genade te worden aangenomen. Sindsdien lijkt ze de nieuwe favoriet van de koning.