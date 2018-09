Fans Bill Cosby willen geld terug

Dat meldt The Denver Post.

Bill Cosby had twee shows in de stad, maar de beschuldigingen van seksueel misbruik en de daarop dreigende demonstraties bij het theater hebben ervoor gezorgd dat 1200 bezoekers van te voren hun geld terug hebben gevraagd. Voor beide shows waren aanvankelijk 3100 kaartjes verkocht. De organisator bood daags voor de show aan dat teleurgestelde kaartjeshouders hun geld terug mochten vragen. Uiteindelijk zat de zaal voor nog geen derde vol.

Ondanks de talrijke beschuldigingen aan het adres van Bill Cosby gaat de komiek gewoon door met zijn theatertour en gaat hij niet in op de aantijgingen. Net als bij eerdere shows protesteerde afgelopen weekend een groep demonstranten voor de deur van het theater in Denver. Cosby heeft nog tot en met juni optredens gepland staan in de VS.