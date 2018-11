'Ryan Gosling zingt graag voor baby'

Het liefst zelfgemaakte creaties, zo meldt E! News.

"Hij vindt het geweldig. Soms verzint hij zijn eigen liedjes met haar naam erin", weet een insider te melden over Ryan Gosling, die met zijn band Dead Man's Bones al gewend was zelf liedjes te maken.

Onlangs werd het koppel sinds lange tijd in het openbaar gespot - de baby is de oorzaak dat de ouders weinig tijd hebben om samen de deur uit te gaan. "De baby sliep niet goed", vertelt de bron. "Maar nu is haar slaap regelmatiger. Daarom konden ze nu samen naar buiten."

In november vertelde Mendes al dat ze 'wilde nachten had' vanwege de onvoorspelbare slaapschema's van de baby. Toch wilde ze er zelf ten alle tijde bij zijn. "Ik doe het nu zonder oppas, maar ik sta wel open om later een oppas in te huren."