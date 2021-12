Premium Het beste van De Telegraaf

Haar nieuwste vakantiethriller ’Parijs’ speelt zich af rond kerst Bestsellerauteur Kiki van Dijk: ’Baan en passie houd ik gescheiden’

Door Paola van de Velde

Kiki van Dijk (l), die graag anoniem wil blijven, proost met vrienden op haar nieuwe boek. Ⓒ Foto Sandy Verhoeve

Niet minder dan 200.000 vakantiethrillers van Kiki van Dijk zijn er al in Nederland verkocht. Haar vaste schare fans heeft reikhalzend uitgekeken naar haar nieuwste titel Parijs. In de stad van de liefde laat de schrijfster Abby, een jonge, verleidelijke vrouw uit Rotterdam die in de modewereld werkzaam is, verdwijnen. Haar tweelingzus Mika, journaliste van beroep, vertrouwt de boel niet en reist met kerst naar Frankrijk af om haar te zoeken. Een hachelijke onderneming, die ook voor haar niet zonder gevaar blijkt te zijn.