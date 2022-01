Humberto Tan trekt aangifte tegen Albert Verlinde niet in

„Het is nu aan het OM”, meldt Tan. Verder wil hij niet ingaan op de uitleg die Verlinde gaf in de uitzending van maandagavond.

Tan deed maandag aangifte vanwege beschuldigingen die Verlinde zondagavond in Shownieuws uitte over mogelijk grensoverschrijdend gedrag ten tijde van zijn talkshow RTL Late Night. Verlinde riep op RTL op een breder onderzoek te starten naar de „cultuur” die er in die tijd was bij RTL. Tan zou grensoverschrijdende berichtjes sturen naar vrouwelijke gasten.

Dynamiek

Verlinde zei dit in een gesprek over The Voice. Het programma van RTL is per direct stilgelegd omdat meerdere mensen rond het programma zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel ongepast gedrag. Verlinde nuanceerde maandagavond zijn opmerkingen en beklemtoonde dat hij Tan ’niet op één hoop wilde gooien’ met The Voice.

Verlinde stelt dat hij Tan die met appjes avances zou maken, noemde als ’voorbeeld van de bedrijfscultuur die toen bij RTL heerste’. Hij had zich naar eigen zeggen ’niet gerealiseerd dat mensen dit in het weekend van die zware verdachtmakingen op één hoop’ zouden gooien. Hij wijt dit aan ’de dynamiek van de afgelopen dagen’.