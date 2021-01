Elise Schaap: ’Nederland heeft veel imitatietalent’

Samen met Carlo Boszhard en Irene Moors gaat de actrice in het programma op zoek naar nieuw imitatietalent dat een glansrol krijgt in het nieuwe seizoen van de TV Kantine. „De Casting Kantine staat of valt natuurlijk met de aanmeldingen die binnenkomen. Maar daarmee zat het helemaal goed, Nederland heeft veel talent kwamen we achter”, zegt Elise tegen het ANP.

Vorig jaar was ook al een aantal onbekende Nederlanders te gast, onder wie Björn de Vries. Hij bleek Martien Meiland feilloos te kunnen imiteren. Elise: „Er zit natuurlijk een limiet aan wat wij kunnen spelen. Dan is het heel leuk om nieuw bloed te verwelkomen.” Bij het kiezen van een winnaar let de Undercover-actrice er niet alleen op of iemand op het personage lijkt. „Het gaat verder dan één-op-één nadoen. Het moet ook entertaining zijn, grappig. En stiekem keek ik ook of ze een beetje konden improviseren en meer kunnen dan een typetje.”

Eureka-moment

Onder de indruk was ze onder meer van Ricardo, die Robert ten Brink nadeed. „Hij zegt bijvoorbeeld heel vaak ’fantastisch’, op een bepaalde toon. Bijna een beetje metalig, zoals Carlo het noemt. Dat deed Ricardo heel goed.” Als een bepaald type goed wordt neergezet, worden volgens de 38-jarige Elise bepaalde eigenschappen blootgelegd. „Dat is een soort eureka-moment. Ineens zie je: hé, dat is de sleutel om iemand goed te kunnen imiteren.”

De Casting Kantine is meteen de aftrap van een nieuw seizoen van de TV Kantine. Het twaalfde seizoen gaat volgende week donderdag van start. Veel kan Elise daar nog niet over zeggen. Maar een tipje van de sluier wil ze wel oplichten. „Dit seizoen hebben we nog meer liedjes, veel uit de jaren tachtig. Dat vind ik heel leuk om te doen”, vertelt Elise, die na een aantal seizoenen steeds meer inhoudelijk meedenkt. „Ik mag zo iets meer mijn stempel op het programma drukken. En ik vind het net als Carlo heel leuk om liedjes te doen, dus die komen meer voorbij.”

Buddy Vedder

Verder zit het programma ook nu weer bomvol nieuwe typetjes en persiflages van Elise, Carlo en Irene. „En er komen nog meer acteurs voorbij dan in eerdere seizoenen”, aldus de actrice, die vorig jaar nog een Televizier-Ster in de wacht sleepte. Zo maken onder anderen Ilse Warringa, Annick Boer en Maarten Heijmans hun opwachting. „Het is echt een samenwerking van een grote groep acteurs, dat is heel leuk.”

De presentatie van De Casting Kantine is in handen van Buddy Vedder. De acteur, die in het verleden in de huid kroop van onder anderen Igoné de Jongh, Boef en choreograaf Kenzo Alvares, vertelt donderdag in De Telegraaf dat hij zélf niet zal worden gepersifleerd. „Ik denk niet dat ik daarop mag hopen. Die eer is mij al ten deel gevallen in De TV Kantine, door een kind van twaalf. Die kreeg een baard opgeplakt, om weer te geven dat ik een jongensachtig uiterlijk heb. Vond ik alleen maar mooi.”