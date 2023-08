Tv-kok Jamie Oliver boekt miljoenenwinst in 2022

In 2018 moest de tv-kok nog het faillissement aanvragen voor zijn Italiaanse restaurantketen Jamie’s Italian. Die ging gebukt onder meer dan 80 miljoen pond aan schulden. De coronapandemie was vervolgens een bijzonder moeilijke periode voor de horecasector.

Maar 2022 was een succesvol jaar voor de activiteiten van Oliver. Er werd voor 7,7 miljoen pond (omgerekend bijna 9 miljoen euro) winst gemaakt, 17,5 procent meer dan het jaar voordien. De inkomsten van zijn franchiserestaurants verdubbelden ruimschoots. Ook de receptentips voor 1 pond per maaltijd – die de Britten door de inflatiecrisis moeten helpen – kenden veel succes.

Vorige week kondigde Oliver al aan dat hij in november een restaurant opent in Londen, het eerste in het Verenigd Koninkrijk na zijn faillissement.