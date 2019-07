’Prins Harry als kind buitengesloten door familie’

Ⓒ EPA

Prins Harry werd als kind al duidelijk gemaakt dat hij op de tweede plek komt. Hoewel zijn moeder prinses Diana er alles aan deed om Harry zich niet minder te laten voelen dan zijn oudere broer, maakten familieleden al vroeg duidelijk dat William belangrijker is. Dat zegt Majesty-hoofdredactrice Ingrid Seward in de Channel 4 documentaire Meghan and Harry: The Baby Years.