’Geen uitnodiging voor feest Charles’ Hoeft prins Harry helemaal niet meer thuis te komen?

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Voor prins Harry lijken zijn dagen in Londen te zijn geteld. Ⓒ Getty Images

Het belooft zaterdag een mooi feestje te worden voor koning Charles. De militaire parade Trooping the Colour, ter ere van de verjaardag van de vorst, rijdt hij zelf op een paard mee. Maar dé grote afwezige op deze dag is prins Harry. Hij zou, voor het eerst, geen uitnodiging op zijn deurmat hebben gevonden in de VS. Is de vuil spuiende royal nu helemaal niet meer welkom?