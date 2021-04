Demi Lovato woedend over suikervrije koekjes bij ijssalon

De zangeres liet in haar Instagram Stories weten dat ze het ’ontzettend moeilijk’ vond om nog iets te bestellen nadat ze de koekjes had zien liggen. Ze noemde het bedrijf, The Big Chill, in een hashtag een aasgier van de dieetcultuur en zei daarna dat ze #dietculturevultures ging gebruiken om aan te geven dat bedrijven ’die meewerken aan een samenleving waarin eetstoornissen niet alleen in de hand worden gewerkt, maar worden bejubeld.’

De zaak liet in een eigen Instagram Story weten dat zij simpelweg ook lekkernijen in huis willen hebben voor diabeten, mensen met een glutenintolerantie en vegans. De salon benadrukte ook de ’gewone’ lekkernijen te verkopen. „We voorzien al 36 jaar in de behoeftes van al onze klanten. We vinden het vervelend dat je dat beledigend vindt”, liet het bedrijf aan Lovato weten.

De zangeres, die zelf in het verleden kampte met boulimia, antwoordde dat The Big Chill ook rekening moest houden met klanten die het vanwege een eetstoornis al moeilijk genoeg vinden om de zaak binnen te gaan. Ook vindt ze dat bij de aangepaste producten moet staan dat ze voor mensen zijn die daar een medische reden voor hebben.

De zangeres liet eerder deze maand weten niet langer te willen leven volgens de ’dieetcultuur’. „Ik tel geen calorieën meer en ik sport niet meer. Ik leg mezelf geen beperkingen op en het belangrijkste is dat ik mijn leven niet leef volgens de dieetcultuur”, legt ze uit. „Het is een andere ervaring, maar ik voel me vol. Niet van het eten, maar van goddelijke wijsheid en kosmische begeleiding. Vol vrede, sereniteit, vreugde en liefde.”