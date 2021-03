Arjen Lubach scoort met Nieuwsuur-rap

In het lied levert Lubach harde kritiek op lijsttrekkers Farid Azarkan en Geert Wilders, die allebei op het laatste moment afzegden voor een interview met Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars. Hij bezingt alle pijnpunten waar de twee lijsttrekkers van DENK en de PVV niet graag over praten, waaronder ’de lange arm van Erdogan’ en de aanklachten van seksueel wangedrag tegen Kamerlid Dion Graus van de PVV..

„Hey Farid waar ben je dan? Ben je echt die bange man? Ben je echt zo laf of ben je Farid fakking Azarkan? Wat vindt Tunahan daarvan? Denkt ’ie dat je Wol aankan? Lekker in je caravan met de lange arm van Erdogan. Ga gewoon naar Nieuwsuur dan?”, luidt een deel van het lied. „Argumenten, cijfers еn feiten. Terechte verwijten. Ga niet naar Nieuwsuur. Mariëlle Tweebeeke nee toch. Het kost je tien zetels. Ga niet naar Nieuwsuur.”

En over Wilders: „Leider van de PVV. Durft niet in gesprek met Tweebeeke, wil niet kletsen over zijn verbod op de moskee. Geertje W, zeik niet over rechts geluid op de tv. Als je zelf niet durft, stop dan je mening in je zachte G. PVV-politici respecteren bitches niet. Laten vrouwen naaien door hun bloedeigen security. Geert durft daar niet heen. Misschien wordt ’ie afgezeken. Hey twee paspoorten is eng, maar niet zo eng als die Tweebeeke van... Nieuwsuur.”

De rap is op het moment van schrijven al ruim 288.700 keer bekeken via het Twitter-account van het programma. Op YouTube is de clip al meer dan 143.600 keer bekeken. In het programma zelf zagen ruim 1,7 miljoen kijkers de ode aan Nieuwsuur. Zondag met Lubach, dat aan zijn laatste seizoen bezig is, stond daarmee op de derde plek van best bekeken programma’s, net onder Studio Sport en het Journaal van 20.00 uur.