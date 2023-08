Roy Donders verlaagt vraagprijs huis

Donders heeft zijn huis in Tilburg alweer zo’n elf maanden te koop staan. De vraagprijs bedroeg toen 550.000 euro. Inmiddels is de prijs gezakt naar 485.000 euro, weet Bekende Buren. Donders kocht zijn optrekje in 2016 voor 235.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 325.000 euro.

De koper krijgt een woning die ’ïnstapklaar’ is met een woonoppervlakte van 245 vierkante meter. Het optrekje heeft vier slaap- en twee badkamers.