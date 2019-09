Toont Donny Roelvink nieuwe vriendin?

Bij een foto van hemzelf met zijn armen om een knappe brunette heen, schrijft hij: „Jij bent anders.” Het blijkt influencer Janice, die in 2011 meedeed aan X Factor en intussen een aardige schare fans heeft op het sociale platform. Zij speelde ook in de videoclip van zijn single Blokkeren.

Maar mogelijk is het een publiciteitsstunt, want deze Janice speelt mogelijkerwijs ook in zijn nieuwe single, die precies die titel Jij bent anders heeft gekregen. Bovendien is op het Instagramaccount van Janice Blok zelf nog geen liefdesverklaring aan het adres van Donny te lezen.

Dat ook de fans verdeeld zijn over de manier waarop ze dit op moeten vatten, blijkt uit de reacties. Een aantal fans vergelijken Janice met zijn vorige liefde Amijé, terwijl anderen vragen of dit voor de nieuwe videoclip is.