Graham Nash: David Crosby overleden door corona

Er gingen al enige tijd geruchten dat Crosby het coronavirus zou hebben gehad, maar Nash bevestigde dat nieuws. „Hij was aan het repeteren voor een show in Los Angeles met zijn volledige band”, zei Nash. „Na drie dagen repeteren voelde hij zich een beetje ziek. Hij had al corona gehad, en toen had hij het weer.” Crosby ging volgens zijn oud-bandgenoot naar huis om een dutje te doen. „En hij werd nooit meer wakker. Maar hij stierf in zijn bed, en dat is fantastisch.”

Graham noemt het overlijden een „aardbeving” en een grote schok. „De naschokken zijn er nog steeds, maar ze worden minder met de tijd.”

Crosby overleed op 81-jarige leeftijd. Hij maakte van 1965 tot 1968 deel uit van de groep The Byrds en vormde met Stephen Stills en Graham Nash de supergroep Crosby, Stills & Nash. Daar voegde zich later ook Neil Young bij.