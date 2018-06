Dave Roelvink gevraagd voor GTST

Het had dus niet veel gescheeld of de jonge Roelvink was getrouwd met Ferry Doedens' personage Lucas. Maar Dave bedankte voor de rol, onthulde hij woensdagavond in RTL Boulevard. Uiteindelijk kroop naamgenoot Dave Mantel in de huid van Menno.

Mantel nam eerder dit jaar afscheid van zijn personage Menno, die niet terugkeert in Goede tijden, slechte tijden.