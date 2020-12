Dieuwertje Blok ziet rol voor zichzelf in Op1

„Zeker als ik nu zie dat mensen van mijn generatie daar nog rustig presenteren. En dan met een jonger iemand ofzo. Dat had mij heel tof geleken”, aldus Dieuwertje, die volgens haar niet gevraagd is omdat ze geen vaste omroep heeft. „Ik ben een zwerfkeitje. Dan kom je daar al niet zo voor in aanmerking.”

Dieuwertje zou verder ook graag een kunst- en cultuurprogramma als Podium Witteman, of een reisprogramma willen maken. Zelf een nieuw programma ontwikkelen, ziet ze niet zo zitten. „Ik ben een uitvoerder. Ik ben ontzettend afhankelijk”, gaat de presentatrice verder. Ze gaf daarbij het voorbeeld van het Sinterklaasjournaal, waar ze al 20 jaar het gezicht van is. „Ik ben niet de bedenker. Ik heb succes door het materiaal dat de schrijvers mij in handen geven. Dat realiseren mensen zich vaak niet.”

„Wat ik doe, doe ik heel serieus, maar ik neem mijzelf ook niet al te serieus. Dat zit gewoon in mij. Ik weet dat ik goed ben, maar ik ben goed in het uitvoeren van wat andere mensen verzinnen. Ik ben zelf gewoon geen programmamaker. Dat vind ik heel ingewikkeld. Ik ben altijd afhankelijk van mensen die mij ergens bij halen en dán denk ik wel mee. Natuurlijk wordt mijn persoonlijkheid dan onderdeel van het geheel. Ik breng mijzelf mee. En daar zit heel veel in.”