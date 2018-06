'Nieuwe huis moet Kanye thuis houden'

Kanye West is veel op reis voor zijn werk, maar het huis van de buren dat hij met vrouwlief Kim Kardashian kocht, biedt mogelijkheden om hem meer aan huis binden.

Het stel kocht het huis van de buren om hun grondgebied bij hun huidige huis te vergroten naar ongeveer vijf hectare. Nu is er plek voor een studio in huis zodat Kanye minder vaak de deur uit hoeft om zijn albums op te nemen in Parijs of Mexico.

Naast een basketballveld wordt er bovendien een gigantisch park gebouwd voor kinderen, volgens een bron van TMZ . Kim heeft al eerder aangegeven graag opnieuw moeder te willen worden en droomt van een groot gezin, al denken dokters dat dit nog lastig gaat worden.

Verder zal het huis gaan beschikken over een bioscoop, een spelletjeskamer, een kuuroord voor Kim en een gastenverblijf.

Kijk hier voor een foto van het huis dat het stel erbij kocht.