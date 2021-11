Premium Het beste van De Telegraaf

’The power of the dog’ Nieuwe Jane Campion traag en broeierig

— Wat: historisch drama — Regie: Jane Campion — Met: Benedict Cumberbatch, Kisten Dunst, Jesse Piemons

Door Marco Weijers

Phil (Benedict Cumberbatch) houdt van het ruige cowboy-leven in ’The power of the dog’. Ⓒ Foto PR

De gebroeders Burbank mogen op hun ranch in Montana dan een slaapkamer delen, hun dromen lopen mijlenver uiteen. Terwijl Phil (Benedict Cumberbatch) geniet van het ruige cowboyleven, hunkert zijn broer George (Jesse Piemons) in The power of the dog naar fijnzinniger genoegens.