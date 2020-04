Taylor Swift geeft fan 3000 dollar na baanverlies

Jess verbleef voor haar studie in Massachusetts maar moest vanwege de verspreiding van het coronavirus terug naar huis in Connecticut. Daardoor raakte ze haar banen als gids op de universiteitscampus en als oppas kwijt, waarmee ze haar lesgeld en schoolboeken betaalde. Ook haar moeder raakte haar baan als reisagent kwijt vanwege de crisis.

De studente, die al sinds haar zevende groot fan van Taylor, hield op Tumblr een blog bij over de zangeres waarop ze ook haar verhaal deelde. „Ik maakte me zorgen over hoe we het de komende weken, maanden of hoe lang dit gaat duren financieel zouden redden”, schreef ze.

Veel van haar volgers doneerden vervolgens een bedrag tussen de 5 en 10 dollar, maar woensdag zat daar ineens een bijzondere donatie tussen: die van Taylor. Bij het bedrag stond een persoonlijk bericht van haar idool: „Jess, ik zag je post over alles wat je doormaakt. Het spijt me dat je je campusbaan bent kwijtgeraakt. Ik snap dat deze situatie je veel angst geeft en ik hoop dat dit cadeau van 3000 dollar jou en je moeder kan helpen gezond en veilig te blijven. Ik stuur je veel knuffels, Taylor.”