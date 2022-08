Brandweerman onthult laatste woorden prinses Diana

Diana was net 36 toen ze stierf na een auto-ongeluk in Parijs op 31 augustus 1997, waarbij ook haar metgezel Dodi Fayed en de bestuurder van het voertuig omkwamen. De auto was in de Pont de l’Alma-tunnel in de Franse hoofdstad gecrasht en in de nasleep van de crash snelde de hulpdienst ter plaatse. Een van hen was brandweerman Xavier Gourmelon, die, toen hij Diana voor het eerst zag, geen idee had wie ze was. Hij geloofde niet dat de ’blonde vrouw’ achter in de auto ernstig gewond was omdat ze haar ogen open had en bij bewustzijn was.

Hij was degene die Diana haar hand vasthield en haar troostte, terwijl ze uit de wagen gehaald werd. Hij stelde haar gerust en zei haar kalm te blijven. Diana vroeg hem: „Mijn God, wat is er gebeurd?.” Een paar momenten later kreeg ze een hartstilstand.

Eerder vertelde Gourmelon al aan The Sun: „Ik masseerde haar hart en een paar seconden later begon ze weer te ademen. Dat was een opluchting, want je wilt levens redden. En ik dacht dat ik dat had gedaan. Eerlijk gezegd dacht ik dat ze het zou overleven. Voor zover ik wist was ze in de ambulance nog in leven. Toen hoorde ik later dat ze in het ziekenhuis was overleden. Dat was erg frustrerend.”

Hij vervolgt: „Ik weet dat er serieuze inwendige verwondingen waren. Ik denk nog vaak aan het gebeuren. De herinnering van die avond zal me altijd bijblijven. Ik had geen idee dat het om prinses Diana ging. Pas toen ze in de ambulance gedragen werd, zei één van de medewerkers dat zij het was.”

Vanavond zendt de Engelse zender Channel 4 de eerste aflevering uit in een vierdelige serie Investigating Diana, dat gaat over de twee onderzoeken naar het ongeluk: het eerste door de Franse politie in 1997, het tweede door de Britse politie in 2004.

Onlangs werd bekend dat prins Harry zijn eigen onderzoek is gestart naar de dood van zijn moeder. De laatste woorden van zijn moeder zijn precies wat hem na al die jaren nog bezig houdt: ’Wat is er precies gebeurd?’.