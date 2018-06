Spannende date Josje Huisman

Josje en Kevin staan in de finale van het VTM-programma Dansdate, waarin ze het opnemen tegen het Vlaamse stel Bieke Ilegems en Erik Goossens.

Josje is bloednerveus voor de show. "De zenuwen zitten nu al in mijn lijf", schrijft ze op social media. "Ik wil even zeggen dat ik dit avontuur voor geen goud had willen missen!"

De K3-blondine en haar vriend wensen hun concurrenten veel succes. "Veel toitoitoi aan het andere koppel Bieke en Erik. Dat de beste moge winnen, maar dat we er vooral een fijne en onvergetelijke avond van maken!"

De jury (die bestaat uit Dan Karaty, Min Hee Bervoets en Francesca Vanthielen) en de kijkers thuis bepalen welk stel als winnaar uit de bus komt.

