Meghan wil namen van vrienden in rechtszaak niet prijsgeven

De vrouw van de Britse prins Harry is verwikkeld in een rechtszaak met Associated Newspapers over artikelen die de krant Mail on Sunday had gepubliceerd. Daarin stonden delen van een handgeschreven brief die Meghan had gestuurd naar haar vader Thomas Markle, met wie ze een verstoorde relatie heeft.

De publicatie van de brief werd door de krant gerechtvaardigd, omdat vijf vrienden van de voormalige Suits-actrice eerder op anonieme basis in een interview met People hun versie van het verhaal van Meghan en haar vader hadden verteld. Het juridische team van de hertogin stelt dat Meghan zelf geen toestemming had gegeven of aan haar vrienden had gevraagd om hun verhaal te doen. Ook maakte het team bekend dat Associated Newspapers had gedreigd de namen van Meghans vrienden bekend te maken.

„Deze vijf vrouwen staan niet terecht, en ik ook niet. De uitgever van de Mail on Sunday is degene die terecht staat”, luidde de verklaring van Meghan die door Reuters werd ingezien. „Ik vraag de rechtbank om deze zaak te behandelen met de gevoeligheid die deze verdient, en te voorkomen dat de uitgever van de Mail on Sunday het precedent schendt en het juridische proces misbruikt door deze anonieme personen te identificeren.”