André Hazes en Glennis Grace zijn weer dikke vrienden

„Dat we in 2020 maar meer begrip voor elkaar en elkaars mening mogen hebben. Dat problemen opgelost kunnen worden. Dat alles bespreekbaar en dat we er ook maar vooral over zullen praten. Voor altijd vrienden! Wij hebben mega veel respect voor elkaar en trots op onze samenwerking!”, schrijft André bij een foto van hen samen.

Glennis reageert met twee hartjes, maar plaatste ook zelf de foto op haar Instagram. „Vriendjes voor altijd. Door naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten komen we er altijd uit. Vandaag een heel goed gesprek gehad met elkaar met wederzijds begrip en respect. En wat ben ik trots op onze samenwerking. Is het te vroeg voor een kerstwens? Want dit wensen we namelijk iedereen.”

Eerder deze maand liet ging het er een stuk minder vrolijk aan toe tussen de twee toen André een foto maakte van hun pakjesavond, waar niet alleen Sinterklaas te gast was, maar ook een aantal zwarte pieten. „Je weet dat je m’n vriendje bent. Maar deze foto met zwarte pieten kan echt niet meer man. M’n maag draait er gewoon van om en mijn hart huilt. Jammer Dré.”

