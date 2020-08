Geen internationaal aanhoudingsbevel Juan Carlos

Òmnium Cultural, voorstander van een zelfstandig Catalonië en verklaard tegenstander van de monarchie, had dinsdag het Hooggerechtshof gevraagd in te grijpen nu de van tal van financiële misstanden beschuldigde koning had besloten om uit Spanje te vertrekken. Indien hij zich nog in Spanje bevond dan moest zijn paspoort worden ingenomen en zou hem verboden moeten worden het land te verlaten. De president van de alleen tijdens de vakanties opererende kamer van het Hooggerechtshof, Francisco Marín, heeft dit alles afgewezen.

Volgens Òmnium is er genoeg aanleiding om de koning te vervolgen wegens corruptie en het witwassen van geld. In Zwitserland loopt immers ook al een onderzoek naar de geldstromen rond Juan Carlos, al is hij vooralsnog zelf geen onderwerp van het justitiële onderzoek. Òmnium heeft op 3 juli bij het Hooggerechtshof een klacht ingediend tegen de koning, waarin gevraagd wordt de oorsprong van zijn vermeende fortuin te onderzoeken.

Dat het Hooggerechtshof wordt ingeschakeld is omdat Juan Carlos als voormalig staatshoofd alleen door de hoogste gerechtelijke instantie kan worden onderzocht of berecht en dan alleen nog voor de periode na zijn aftreden in 2014. Het Tribunal Supremo is ook een onderzoek begonnen om te zien of Juan Carlos zich na 2014 schuldig heeft gemaakt aan onwettige praktijken. Maar dat is (nog) geen onderzoek naar de koning-emeritus zelf.