Schoonfamilie Brooklyn Beckham zet alles op alles om reputatie Nicola Peltz te redden

Niemand minder dan Marty Singer (70) is de aangewezen advocaat in de rechtszaak die Nelson Peltz (80) heeft aangespannen tegen de weddingplanners van Brooklyn Beckham (24) en Nicola Peltz (28). Singer heeft in het verleden grote namen als Sylvester Stallone, Bill Cosby en prins Andrew vertegenwoordigd. Dat het de schoonfamilie van Brooklyn miljoenen kost, laat hen koud. Ze doen er namelijk alles aan om de ’beschadigde’ reputatie van dochter Nicola te redden!