NOS-correspondent Mustafa Marghadi zwaargewond in Indonesië

Marghadi reed op het moment zelf niet, maar zat wel aan de kant waar de vrachtauto zijn voertuig raakte. De andere passagiers in de auto kwamen er zonder veel kleerscheuren vanaf, maar de NOS-correspondent zelf was dermate gewond dat hij direct naar het ziekenhuis moest.

Gehavend

Eenmaal op de eerste hulp maakte Marghadi het ongeval wereldkundig via een filmpje op Instagram terwijl een verpleegster zijn gehavende gelaat verzorgde. De aanrijding vond plaats terwijl hij sliep, dus hij heeft van het incident zelf weinig gemerkt.

Mustafa Marghadi na zijn ongeluk Ⓒ Instagram

Marghadi gaf aan ’redelijk fucked up’ te zijn maar stelde zijn volgers ook gerust: de zwelling in zijn gezicht moet vanzelf afnemen: „Verder is alles in orde, no worries.”

Mustafa Marghadi is sinds augustus 2021 werkzaam als NOS-correspondent in Zuidoost-Azië, met als standplaats de Indonesische hoofdstad Jakarta. Voorheen werkte hij vier jaar voor de omroep als correspondent in Italië.