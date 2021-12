Premium Het beste van De Telegraaf

Gage en eisenpakket kostten de ondernemer bijna de kop Harry Mens: ’Voor Pavarotti zette ik alles op het spel’

Door Ben Holthuis

De makelaar mocht geen cent overhouden aan het optreden. „Hij kreeg van mij alle eer, maar heel Nederland wist wel wie ik was.”

Vlak voor kerst zette Harry Mens (74) zijn handtekening onder een contract dat hem drie jaar langer verbindt aan RTL. De ’makelaar uit Lisse’ is al 23 jaar iedere zondagochtend te zien met zijn programma Business Class en als zijn gezondheid hem niet in de steek laat, wil hij zelfs door tot zijn tachtigste. Zijn tv-carrière heeft Harry ’te danken’ aan Luciano Pavarotti, de inmiddels overleden Italiaanse tenor, die hij in 1991 met veel bombarie naar Nederland haalde.