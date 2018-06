Khloé Kardashian wil geen seks

''Ik verlang niet naar seks'', zegt Khloé eerlijk tegen de Britse Cosmopolitan.. ''Ik heb behoefte aan gezelschap. Ik wil gewoon knuffelen.''

Het is inmiddels een jaar geleden dat Khloé en Lamar Odom uit elkaar gingen. ''Ik trouwde toen ik 25 was. Ik was jong, maar ik vond het fantastisch. Ik vind het fijn om bepaalde dingen te bewaren voor het huwelijk. Ik vind dat je niet elke man met wie je datet, moet behandelen als je man. Dat maakt het niet speciaal.''

De zus van Kim Kardashian had afgelopen jaar een knipperlichtrelatie met rapper French Montana. ''Daten is zo vreemd. Maar ik ben gelukkig. Ik ben verhuisd naar mijn eigen woning. Het is de eerste keer dat ik een huis bezit. Het is een grote stap en mijn broer woont bij mij. Daar ben ik heel blij mee.''