Jude Law voor de zesde keer vader geworden

Jude vertelde dat hij tijdens de coronacrisis vooral veel aan tuinieren deed, waarna hij tussen neus en lippen door het blijde nieuws deelde „Oh en daar bovenop heb ik een baby gekregen”, verklapte de acteur. De Brit zei dat hij en zijn vrouw zich gezegend voelen, maar dat het wel apart voelt om in deze tijd een kind op de wereld te zetten. Of het koppel een zoon of dochter heeft gehad, liet hij in het midden

Het is het eerste kind van Jude en Phillipa samen. De acteur heeft al vijf kinderen bij drie verschillende vrouwen.