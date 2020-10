’Huwelijk Dominic West op instorten na affaire’

De Britse tabloid zette de foto’s, die zondag werden geschoten in Rome, maandag online. Op de beelden is te zien dat de 50-jarige Dominic en de 31-jarige Lily het buitengewoon gezellig met elkaar hebben terwijl ze de Italiaanse stad verkennen. Ze knuffelen met elkaar op het terras en vooral Dominic kan niet van Lily afblijven.

Dominic West en Lily James tijdens Harper's Bazaar Women Of The Year Awards in 2018 Ⓒ Getty Images

De affaire komt voor Dominics vrouw als een totale verrassing, aldus de vriendin. Volgens haar waren de twee niet uit elkaar en hadden ze een goed huwelijk. „Ze probeert contact te krijgen met Dominic maar hij neemt de telefoon niet op. Ze is totaal geschokt omdat ze niet wist dat dit achter haar rug om bezig was. Hun huwelijk is nu waarschijnlijk voorbij.”

Dominic, die rollen speelde in onder meer The Wire en The Affair, en Catherine vierden in juni nog hun tienjarig huwelijksjubileum. Het koppel heeft samen vier kinderen.

Lily, vooral bekend van de film Mamma Mia! Here We Go Again, werd afgelopen zomer nog gelinkt aan Chris Evans.