Little Mix-zangeres Jesy Nelson mist EMA's door ziekte

Nelson moet ook de live finale van de BBC-talentenjacht Little Mix: The Search, waarin de meidengroep op zoek gaat naar een nieuwe band, missen. Haar woordvoerder heeft niet bekendgemaakt wat de zangeres mankeert of hoe ziek ze is.

De uitreiking van de EMA's wordt nu waarschijnlijk door de overige leden Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards en Jade Thirlwall gepresenteerd. De show wordt dit jaar op verschillende locaties opgenomen vanwege de coronacrisis.