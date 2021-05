Actrice Tawny Kitaen (59) overleden

Volgens TMZ stierf Kitaen vrijdag in Newport Beach, Californië. Een doodsoorzaak is nog niet bekend.

Kitaen is vooral bekend van haar rollen in de films The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak, Bachelor Party, Witchboard, White Hot en Dead Tides.

Ze was in de jaren tachtig ook vaak te zien in de videoclips van rockband Whitesnake.