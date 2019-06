Julio weet nog van geen ophouden

Julio en de Nederlandse Miranda Rijnsburger gaven elkaar in 2010 het jawoord. Het stel heeft samen vijf kinderen. Ⓒ BSR Agency

Kan hij éindelijk weer eens langs bij zijn schoonmoeder! JULIO IGLESIAS (75) loopt de deur niet plat in het Zuid-Hollandse Leimuiden, waar zijn schoonouders-sinds-dertig-jaar wonen. Zo lang is de wereldster al samen met MIRANDA RIJNSBURGER (53), met wie hij in 2010 zelfs trouwde. Maar zijn privévliegtuig wordt zelden of nooit gespot op het afgesloten gedeelte van Schiphol, waar de rich and famous landen.