Modern Family-actrice Sarah Hyland verloofd

De twee zijn zo’n anderhalf jaar samen. Sarah deelde voor het eerst een foto van haarzelf met de voormalig Bachelorette-deelnemer tijdens Halloween in 2017, toen ze allebei verkleed gingen als personages uit Stranger Things.

Sarah en Wells hadden eerst een langeafstandrelatie: zij woont in Los Angeles, en hij was toen nog gevestigd in Nashville. Inmiddels is Wells, die tegenwoordig een podcast presenteert, bij Sarah ingetrokken.

