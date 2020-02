Peter R. de Vries clasht met Alberto Stegeman over undercoverprogramma

Stegeman wist de kazerne binnen te dringen voor zijn onderzoeksprogramma Undercover in Nederland. Hij wilde daarmee aantonen hoe gemakkelijk het was om toegang tot het militaire terrein te krijgen. Eerder toonde hij al aan dat ook de veiligheid op Schiphol te wensen overliet. De Vries kan zijn vorm van journalistiek niet waarderen, laat hij maandagavond merken.

In het entertainmentprogramma stelt Peter R. de Vries dat hij de onthullingen van Alberto Stegeman niet echt nieuws vindt. „Ik kan het iedere dag maken”, zegt hij. Daarop reageert Stegeman als door een wesp gestoken: „Als je het elke dag kan maken, waarom heb je het dan nog nooit gedaan?”, vraagt hij de misdaadverslaggever die tot 2012 zijn eigen misdaadprogramma had. „Omdat ik het geen nieuws vind”, reageert die. Hij noemt het zelfs ’flauwekul’ en meent dat Stegeman zijn talent vergooit.

Hij grapt later in de show dan ook dat hij misschien wel een eigen programma gaat maken, ’met echt nieuws’. Alberto Stegeman is in zijn uitspraken teleurgesteld: „Zeker voor een misdaadjournalist.”