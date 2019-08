’Koning’ Dolf Jansen maakt 30e oudejaarsconference

Er is nog nooit een cabaretier geweest die zoveel oudejaarsshows maakte. Jansen begon in 1988 met zijn toenmalige artistieke partner Hans Sibbel; het tweetal besloot na 2006 voor onbepaalde tijd uit elkaar te gaan. Beide mannen bouwden een solocarrière op. Jansen hield de traditie van de oudejaars in ere en maakte sindsdien elk jaar zelf een show waarin hij het afgelopen jaar tegen het licht hield.

„Elk incident, elk detail, elke politieke leider die het nou nog niet door heeft, niks of niemand blijft gespaard”, laat Bunker in een korte toelichting weten. „Met als geheel nieuwe ontwikkeling: geen moraal, laat staan -isme, geen preek voor eigen of andermans parochie, maar zo goed als pure stand up comedy. Heel veel grappen, poëzie die voorbij is voordat u doorheeft dat het rijmt, improvisatie tot aan de grenzen van het betamelijke.”

De complete speellijst van de dertigste oudejaarsconference van Dolf Jansen is vanaf maandag op zijn website te vinden.